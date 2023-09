Amici 23 | Anna Pettinelli svela | “Ecco come Maria De Filippi mi ha chiesto di ritornare tra i prof”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tra non molto debutterà su Canale 5 la nuova attesissima edizione didiDe, il talent show campione d’ascolti giunto alla ventitreesima edizione. Nell’attesa di scoprire chi saranno i nuovi cantanti e ballerini che si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito trofeo, è stato anticipato un grande ritorno tra i. La speaker radiofonica, insegnante di canto nella diciannovesima edizione del talent, è stata infatti ingaggiata per sostituire Arisa. A lei, si affiancheranno Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini – già confermati – mentre è incerta la presenza di Emanuel Lo, al posto del quale potrebbe esserci Veronica Peparini. L’ex volto di Temptation Island, pochi giorni fa, ha condiviso sui social la sua gioia nel tornare ...

...loroe lui fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo Nel cast anche Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Nicole Grimaudo , Martina Gatti,...Dopo essersi mostrata, in merito al ritorno ad23, pazza di gioiaPettinelli ha voluto fare dunque dei chiarimenti per spiegare come stanno le cose tra lei e il collega. Ha innanzitutto ...Anzitutto la collaborazione con tre sodalizi: Agape (Associazione Genitori ePiccoli ... delegata alla Cultura e al Turismo, della Pro Loco con la presidenteCalabrese, di Lucia Pelosi e ...

Anna Pettinelli rivela in che modo Maria De Filippi le ha chiesto di ... Novella 2000

Anna Pettinelli ha raccontato che Maria De Filippi le ha chiesto di tornare ad Amici con una telefonata che non accettava rifiuti.Anna Pettinelli parla degli scontri con il suo collega: “Se non saremo d’accordo lo dimostreremo” Nel mese di settembre avrà ...