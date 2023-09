Ha chiuso la sua stagione televisiva lo scorso 6 giugno con la messa in onda dell'ultima puntata di "Affari tuoi", maUmberto Rita Sebastiani - questo il nomepopolare conduttore - non ha ...Il FestivalMedioevo dell'area casauriense è nato dalla legge regionaleluglio 2020 con la ... Presenta l'appuntamentpFeniello, dell'Università degli studi de L'Aquila. I relatori sono ...Un sopralluogo in contrada Monachelle - in agro di Trani - urgente e congiunto, è stato richiesto dalla Dirigenteservizio di igiene e sanità pubblica al Sindaco di TraniBottaro, all'assessore all'ambiente, al comando della Polizia Locale e ai vertici dell'Arpa: c'è bisogno di verificare lo stato sei ...

Amedeo del Belgio e Lili Rosboch sono diventati genitori per la terza volta Vanity Fair Italia

La favola d'amore dei principe belga che sposando la giornalista italiana ha rinunciato al trono si è arricchita di un nuovo capitolo: Amedeo e Lili, già genitori di due, hanno dato il benvenuto a una ...E non certo per il caldo. Ha chiuso la sua stagione televisiva lo scorso 6 giugno con la messa in onda dell’ultima puntata di “Affari tuoi”, ma Amedeo Umberto Rita Sebastiani - questo il nome del ...