Amato | «Non ritratto niente Su Ustica chi sa parli adesso»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nessun passo indietro: «La strage diè il risultato di un atto di guerra sui cieli italiani: c’erano aerei che ronzavano intorno al Dc9 e uno di questi sparò. first appeared on il manifesto.

Lo afferma all'Adnkronos Pietro Orlandi commentando le dichiarazioni diieri in un incontro alla Stampa estera in Italia. ''A questo punto credoci siano più dubbi sulla necessità di ...Modera Rosa, le letture sono a cura di Teatro Insieme. È possibile consultare il programma degli eventi sul sito di Archicultura www.associazionearchicultura.itLo afferma all'Adnkronos Pietro Orlandi commentando le dichiarazioni diieri in un incontro alla Stampa estera in Italia. ''A questo punto credoci siano più dubbi sulla necessità di ...

Ustica, Amato: 'Non ho detto di avere la verità. Macron ci liberi dai dubbi sulla base di Solenzara' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

E' successo giustamente che la magistratura abbia riaperto le indagini ma che dopo 15 anni sono ancora in corso e allora il grande amico Giuliano Amato ha detto: se non ci arriva la magistratura dopo ...La prossima settimana ci sarà un vertice in Procura, a Roma, in cui verrà fatto il punto sull’inchiesta sulla strage di Ustica e deciso se ...