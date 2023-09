... messaggio lanciato significativamente dall'Indonesia, in apertura del vertice, organizzazione che promuove la cooperazione e il libero scambio nel sud - est asiatico. "Per mantenere le ...In cima'agenda rimane anche la preoccupazione del Sud - Est asiatico per le attività della Cina ... In agenda c'è un incontro- Cina (e giovedì- India), che ha comunque già negoziato un ......i ministri degli Esteri dei Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud - Est Asiatico (), ... della Cooperazione africana e dei Marocchini residenti'estero. Con questa decisione, precisa il ...

All'Asean la Cina chiede di scongiurare una nuova Guerra Fredda ... Il Sole 24 ORE

Roma, 6 set. (askanews) - Il premier cinese Li Qiang ha esortato a scongiurare "un nuovo scontro tra blocchi" e quindi "una nuova Guerra Fredda", messaggio lanciato significativamente dall'Indonesia, ...(Teleborsa) - L'ASEAN, la più importante organizzazione intergovernativa del Sud-Est asiatico, ha accolto i leader mondiali nella capitale indonesiana Giacarta per il suo 43esimo summit, che è dominat ...