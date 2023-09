Allarme dei presidi | il costo dei libri scolastici aumentato fino al 15% | servono più buoni

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le scuole rivedano al rialzo i tetti di spesa per ima le Regioni aumentino iper le famiglie meno abbienti e innalzino l’Isee minimo. Così l'Associazione nazionale deiall’ANSA per voce del responsabile romano Mario Rusconi, membro del Consiglio nazionale che lancia l’sul caro: «c'è stato un aumento tra il 7 e il 15% per i rincari delle materie...

... risulta disperso, mentre il dipartimento della Magnesia e le vicine isole Sporadi sono in... alcuniquali sono bruciati per oltre due settimane e hanno distrutto vasti tratti di foreste e ...I genitori devono riequilibrare le manie consumisticheragazzi. Allora se si deve fare qualche sforzo lo si può fare nei riguardi della formazione culturale e non tanto delle smanie consumistiche'...... ha proseguito il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha lanciato un... Inoltre, negli ultimi anni c'è stato un rafforzamentobilanci delle aziende del territorio, in particolare ...

Morto schiacciato dal trattore a Duronia in Molise: l'allarme dei familiari, non rispondeva al telefono da ore Virgilio Notizie

Save the Children presenta il rapporto “Il Mondo in una classe", un'indagine sul pluralismo culturale nelle scuole italiane. Sono 800mila gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti alle nostr ..."Si sta cercando di far abbassare, forse per interessi personali, il prezzo del Pecorino romano. Pronti ad azioni di lotta" ...