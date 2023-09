Allarme cosmetici tossici | ritirati oltre 7000 deodoranti e detergenti Ecco l’elenco

(Di mercoledì 6 settembre 2023)prodotticome shampoo, bagnoschiuma, detergente liquido e intimo e anche profumi esono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. L’riportato in questa pagina è partito dagli esercizi commerciali situati a Tortona e Soverato in quanto questi prodotticontengono lilial. La lilial è una sostanza chimica che prima della data di marzo 2022 era utilizzata in maniera diffusa negli articoli di profumeria. Ma andiamo con ordine. Questa sostanza veniva utilizzata per donare una fragranza invitante aicome ad esempio creme e profumi e anche a shampoo e a saponi. Ma l’Unione Europea dal giorno 29 ottobre del 2021 ne ha vietato l’utilizzo per la produzione di prodotti ...

Scatta l'allarme nel mercato dei cosmetici in Europa per la presenza di una sostanza tossica in alcuni prodotti come shampoo, nei deodoranti e in diversi profumi. La sostanza considerata pericolosa è il lilial.

, .Nel mercato dei cosmetici europeo è scattato l’allarme per la presenza di una sostanza tossica in alcuni prodotti come shampoo, deodoranti, bagnoschiuma e diversi profumi. Il motivo è causato da un ...Segnalati 23 nuovi prodotti da ritirare in commercio per la presenza del composto chimico Lilial, che mette a rischio la salute riproduttiva ...