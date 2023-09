All’A1Expò arriva Truck in Sud | scocca l’ora dello show dei motori più amato d’Italia

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) San Marco Evangelista. Diciin Sud e sale l’adrenalina, in particolar modo per gli amanti deis e deiin generale, ma la magia di questo evento coinvolge tutti grazie ad un’atmosfera di grande impatto. Al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud) è tutto pronto per un’edizione, la nona, che si preannuncia entusiasmante come sempre. Si parte venerdì 8 settembre con lo spettacolo serale di apertura affidato al duo Gigio Rosa e Gigi Soriani di Radio Marte con il loro Vip Party che sarà preceduto dallodegli stuntman di Hurricane Motor. Lodegli stuntman sarà ripetuto anche per i due giorni successivi, alle 12:00, alle 17:00, alle 20:30 ed alle 23:00. Sabato 9 settembre è la giornata ...