Alla vita non serve un intero arco narrativo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di Big Ideas del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse, oppure in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. Sono molto grato di di essere stato into a risponderedomanda dell’edizione di quest’anno di Big Ideas: “Chi pensi di essere?”. È una domanda che mi rivolgo spesso e che talvolta sottopongo ad altri. Ma il filosofo-tafano che è in me questa volta vuole essere molesto. Per prima cosa sono costretto a question the question, a mettere cioè in discussione la domanda stessa e a indagare innanzitutto i presupposti che ci spingono a porla. Quando ci viene chiesto che cosa pensiamo di essere, di fatto ci viene chiesto di spiegare come si sviluppa la nostra percezione di noi stessi. Un modo ...