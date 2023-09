Alla mostra del cinema di Venezia finalmente si respira a pieni polmoni con Green Border

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023)si, un soffio etico che era necessario in un’edizione quest’anno particolarmente asfittica. A parte qualche ottima eccezione – Poor things di Lanthimos su tutti, ma anche Evil does not Exist di Hamaguchi e Dogman di Luc Besson – i film del concorso mancano di aria: come se ilnon sapesse più raccontare in sintonia con la realtà, ma dovesse rivolgersi solo a se stesso, ai generi più battuti e perciò in certo senso autoreferenziali, l’horror, il fantasy, il biopic. Condi Agnieszka Holland – film che entra nel ristretto novero dei candidati al Leone – iltorna ad emettere un grido etico, grido drammatico e inquietante, che fa pensare alle grandi opere di Rossellini, ...