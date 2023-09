Alla Camera un minuto di silenzio per vittime strage Brandizzo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'Aula dellaha osservato undied ha tributato un applauso unanime in memoria delledelladi. La vicepresidente Anna Ascani ha manifestato "profondo ...

Lo ha detto il ministro dei rapporti con il parlamento Luca Ciriani rispondendoal Question Time al posto del ministro del Pnrr Raffaele Fitto. "L'11 settembre prossimo - ha agguinto ...Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al question timesullo stop ai veicoli diesel Euro 5 in Piemonte dal prossimo 15 settembre. 'Il Piemonte è ...L'Aula dellaha osservato un minuto di silenzio ed ha tributato un applauso unanime in memoria delle vittime della strage di Brandizzo. La vicepresidente Anna Ascani ha manifestato "profondo cordoglio e ...

Via libera unanime dell'Aula della Camera alla proposta di legge bipartisan che contiene disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il testo, approvato a ...(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2023 "Posso annunciare che sulla base di un confronto già in atto, è verosimile che già nella prossima settimana si possa evitare il blocco dei citati veicoli. Rest ...