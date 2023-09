Al via il Festival delle Regioni | ponte per il futuro infrastrutturale del Paese

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Dal 30 settembre al 3 ottobre la ConferenzaProvince autonome dà appuntamento a Torino per la II edizione de 'L'Italia'. L'evento annuale nazionale, quest'anno organizzato in collaborazione con Regione Piemonte, rappresenta un'importante occasione per avviare, all'interno di una cornice di alta caratura istituzionale, un confronto con gli interlocutori di riferimento, pubblici e privati. L'obiettivo è quello di elaborare e costruire proposte utili a potenziare il ruolo, l'identità e le diverse specificitàventidue Province autonome che compongono l'Italia. Il fil rouge della seconda edizione sarà il temainfrastrutture nelle sue diverse ...

Biblioteche - Innovazione - Comunità', ilin programma il 15 e il 16 settembre allo spazio ...lunedì 11 settembre a Roma ore 12.00 presso la sala Spadolini del Ministero della Cultura in...... Mater Dei, Flaminia minor,degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica edel Fantini. IlNarrativo del ...... un'area attrezzata con gonfiabili nel piazzale antistante l'istituto scolastico indante ... Chiuderà iluno spettacolo acquatico, sempre in piazza Pontano, domenica alle 18.30. "Questo e ...

Festival Quartieri dell'Arte, al via la XXVII edizione Comune di Viterbo

(Adnkronos) - Dal 30 settembre al 3 ottobre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dà appuntamento a Torino per la II edizione de 'L’Italia delle Regioni'. L’evento annuale nazionale, q ...Al via #TheArtofFire, la settima edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale nato nel 2017 per celebrare, supportare e promuovere l’arte del vetro, l’attività artistica ed economica ...