Al via il Festival delle Regioni | ponte per il futuro infrastrutturale del Paese

(Di mercoledì 6 settembre 2023) ...è necessario inviare un progetto o un'idea innovativa in merito ai cinque temi chiave su cui verteranno i tavoli di lavoro delutilizzando l'apposito modulo presente sul sito.it. Le ...

Lunedì 2 ottobre ilsi sposterà su un piano prettamente istituzionale dando il, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ad una due giorni di lavoro e confronto ......dalla nascita del rugby e della nuova edizione della Rugby World Cup 2023 che prenderà ilin ...entro il 2027 i Paesi che si classificheranno nella Top 10 nel mondo del rugby organizzeranno...Il particolare, 5 Fogli diObbligatori sono stati emessi nei confronti di un gruppo di persone, ... dalla quale si evince che in data 17.07.2023, durante la manifestazione denominata 'di ...

Al via il Festival delle Regioni, ponte per il futuro infrastrutturale del ... Tiscali Notizie

Luca ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e senza dubbio a oggi è uno degli artisti più interessanti del momento. Solo lo scorso febbraio, come sappiamo, il figlio di Gigi D’Alessio ha ...Roma, 6 set. (Adnkronos) – Dal 30 settembre al 3 ottobre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dà appuntamento a Torino per la II edizione de ‘L’Italia delle Regioni’. L’evento annuale ...