Al via ai ticket giornalieri a pagamento a Venezia | ecco quando e quanto costerà

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Al via ail nuovo sistema diper ridurre il numero di turisti e tutelare la città e i suoi beni. La decisione arriva dopo l’allarme UNESCO, che questa estate l’aveva inserita nella lista dei beni culturali a rischio. Perchévuol far pagare l’ingresso ai turisti La città diè pronta a dare il via a un nuovo sistema di ingresso nella città, che prevede ildi un biglietto per gli ingressiper entrare nel centro storico, nel tentativo di ridurre il numero di turisti. L’esecutivo del consiglio comunale ha appoggiato la proposta martedì, a seguito della segnalazione dell’UNESCO, che ha suggerito chefosse aggiunta alla lista dei siti del patrimonio mondiale ...

Si potrà accedere all'AI Companion durante una riunione con domande per esempio per creare...è ancora molto caldo visto che era stata al centro di un acceso dibattito circa un mese fa per...Arriva il primo ok alla misura che introduce ildalla primavera 2024 per entrare a Venezia . Questolibera non costituisce, per il momento, l'approvazione definitiva della misura: perché sia operativa a tutti gli effetti è necessario ...... ha dato illibera al testo finale della delibera per limitare il turismo mordi e fuggi. La sperimentazione partirà nella primavera 2024 di Simona Sirianni U ndi cinque euro per vedere ...

Venezia “costerà” 5 euro: via libera al ticket d’ingresso L'Agenzia di Viaggi Magazine

Per entrare a visitare Venezia sarà previsto un ticket per i turisti giornalieri. Ecco come dovrebbe funzionare e quando partirà.Dal prossimo anno chi vorrà visitare Venezia dovrà pagare un biglietto d'ingresso. E' quanto ha stabilito oggi la giunta comunale tenendo a battesimo il regolamento che governerà il contributo di acce ...