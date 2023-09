Al Festival del Cinema di Venezia “Io Capitano” una storia tutta casertana

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Caserta. “Io” è il nuovo film del regista Matteo Garrone, in concorso aldeldi80. Un film molto complesso che mostra le difficoltà, i rischi e i pericoli dei migranti che lasciano l’Africa a bordo di barconi improvvisati per raggiungere l’Europa e con essa la speranza di una vita nuova. Un film purtroppo molto attuale, che racconta “una sorta di controcampo rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Da decenni vediamo barconi che arrivano, a volte li salvano a volte no. Siamo abituati a pensare a queste persone come dei numeri e si perde di vista che dietro ci sono persone, famiglie. Volevo mettere la macchina da presa dal lato opposto: dall’Africa verso l’Europa. Volevo dare forma visiva a quella parte di viaggio che di solito in occidente non ha una parte visiva, dal deserto ai ...