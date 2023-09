Aiuto | mi si è ristretto il Pil Arriva una Manovra dolorosa e light

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi” era il titolo di un fortunato film del 1989 fortunatamente a lieto fine. C’è da credere che nei corridoi auspichino analoga conclusione alla vicenda sempre più drammatica della contrazione del Pil. Non si tratta di mero esercizio di stile per dire che “signora mia si stava meglio prima”. No: la riduzione della ricchezza prodotta significa una(pardon, Legge di Bilancio) spuntata, con tagli di vario tipo e dimensione. Altro che provvedimenti omnibus che vanno dall’innalzamento delle pensioni minime al Ponte sullo stretto senza dimenticare il nucleare. Segui su affaritaliani.it