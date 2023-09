Agrifood | Salerno rilancia la priorità del cibo VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Per quattro giornisarà capitale dell’per parlare del rapporto tra il, l’innovazione tecnologica e l’equilibrio per mantenere fede alle tradizioni culturali. Oggi alla Camera di Commercio la presentazione dell’iniziativa che si terrà dal 16 al 20 settembre nei pressi del teatro Verdi e che vedrà nel programma anche il concerto di Simone Cristicchi e Mario Biondi in un articolato programma che affronterà il rapporto delcon diversi settori dall’innovazione tecnologica come l’intelligenza artificiale, alla comunicazione, alla cultura senza dimenticare l’assaggio delvero e proprio con una cena solidale che vedrà protagonista Don Alfonso Iaccarino. La presentazione diFuture è stata occasione per il presidente della ...