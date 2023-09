Aggressioni al personale sanitario | istituito presso il “Valle d’Itria” una postazione fissa di Polizia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Non si è fatta attendere la risposta da parte del Direttore Generale dell’ASL di Taranto, il dottor Vito Gregorio Colacicco, alla richiesta avanzata dalla UIL FPL di Taranto circa l’istituzione di unadiil Presidio Ospedaliero “” di Martina Franca.A chiedere la presenza delle Forze dell’Ordine era stato il subcommissario della UIL Federazione Poteri Locali comparto Sanità, Giovanni Maldarizzi, dopo l’ultima aggressione, in ordine di tempo, subìta a colpi di bottiglia nei confronti di un operatorea fine luglio. “Apprendiamo con grande soddisfazione – commenta Giovanni Maldarizzi – la pronta risposta alla nostra richiesta di dotare il pronto soccorso dell’ospedale di Martina Franca di una ...

... dice Grossi, derivanti 'dalla mancanza di tempo per spiegarsi o dalla penuria diin ... Lefisiche sono all'ordine del giorno, riconosce, ma talvolta fanno più male quelle verbali, ...... con riferimento all'iniziativa assunta dal direttore generale dell'ASL di Oristano Angelo Maria Serusi, facendo notare che 'anche lenei confronti delspesso sono dovute a ...... non solo per una questione di salute e sicurezza sul posto di lavoro, vedi stress lavoro correlato, aumento del fenomeno dellee del burn out tra ilsanitario, ma altresì per ...

Aggressioni al personale sanitario: ogni anno sono circa 1600 La Piazza

Con troppa frequenza - continua il sindacato - purtroppo siamo costretti ad assistere a questo tipo di aggressioni ai danni del personale sanitario che quotidianamente con grande senso di ...Un 49enne brindisino è stato condotto in carcere, indagini in corso per individuare i tre complici. L'uomo avrebbe picchiato un 34enne per poi entrare in un negozio armato, intimando ai presenti di no ...