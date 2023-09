Agenda Sud | Valditara | “20 docenti in più a Caivano Più tempo scuola | formazione specialistica per gli insegnanti” Domani nuove misure in Consiglio dei Ministri

(Di mercoledì 6 settembre 2023) "Siamo stati ala scorsa settimana ed io tornerò in particolare a visitare laParco Verde atra un mese.in Cdm presenteremo una serie di proposte importanti e significative, in particolare per l'istruzione. Perall'interno di questo pacchetto, che non si limita solo a questa città ma si estende a tutte le aree del Mezzogiorno in cui ci sono problematiche analoghe, è previsto l'arrivo di 20in più per le scuole medie". L'articolo .

In cima all'rimane anche la preoccupazione del- Est asiatico per le attività della Cina nel Mar Cinese Meridionale , un corridoio commerciale strategico in cui diversi paesi membri hanno ...... e in Italia, nelle zone del centro -più toccate dal degrado dei suoli. Le coltivazioni ... in linea con l'2030 delle Nazioni unite e l'accordo sul clima di Parigi. Per realizzarlo, l'...Per saperne di più EUROPA DELMADRID I leader separatisti catalani chiedono l'amnistia come ... Per saperne di più: UE : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa alla ...

Agenda Sud, Campania e Sicilia in testa per numero di istituti coinvolti. Il numero delle scuole provincia per provincia Orizzonte Scuola

(Teleborsa) - L'ASEAN, la più importante organizzazione intergovernativa del Sud-Est asiatico, ha accolto i leader mondiali nella capitale indonesiana Giacarta per il suo 43esimo summit, che è dominat ...Il Grand Canyon come “monumento nazionale” per allontanare da questa terra sacra le mani dei cercatori di uranio. Lo ha annunciato solo qualche settimana fa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...