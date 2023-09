AEW | Thunder Rosa finalmente vicina al rientro

(Di mercoledì 6 settembre 2023)è stata un delle prime grandi stelle della divisione femminile della AEW, prima di essere costretta fuori dal ring da un difficile infortunio. Per fortuna i suoi momenti lontani dal wrestling lottati sembrano destinati ad esaurirsi presto. A rivelarlo è Fightful Select che spiega come la Mera Mera sarebbe ormai pronta e arruolabile per tornare a lottare, a patto che ovviamente ci siano dei piani creativi per lei. Più di un anno fuori dai giochiè stata costretta a stare in disparte per 13 mesi, l’ultima volta ha lottato all’inizio di agosto del 2022. Dopo una lunga indecisione ha rinunciato all’AEW Women’s World Championship prima di AEW All Out 2022. Ultimamente fatto parte del team di commento delle telecronache in lingua spagnola della AEW. Prima dell’inizio di Collision era ...

Thunder Rosa could be headed back to the ring soon after being sidelined for over a year. The top AEW star has been inactive with a back injury. She first had to pull out of an AEW Women's Title ...