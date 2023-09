AEW | annunciati i primi due incontri del Grand Slam World Title Eliminator Tournament

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Durante l’episodio del 30 agosto di AEW Dynamite, il Campione del Mondo AEW, MJF, ha annunciato che un torneo determinerà il suo prossimo sfidante. Il vincitore avrà l’opportunità di sfidare MJF per il titolo mondiale a New York City durante l’evento, previsto nella settimana del 20 settembre. Ieri sera, la compagnia statunitense ha annunciato tramite il suo profilo Twitter X iduedel torneo. Da una parte avremo Darby Allin contro Nick Wayne, e dall’altra Trent Beretta contro Roderick Strong. Questi duesi terranno questa notte a Indianapolis. Già nell’episodio della scorsa settimana di “Dynamite,” Roderick Strong aveva annunciato la sua partecipazione al torneo e aveva fatto un giuramento: riuscire in ciò che il suo “ex” migliore amico, Adam Cole, non era ...

