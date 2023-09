AEW All Out 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un weekend all’insegna del wrestling e soprattutto per la AEW sono stati i 7 giorni più importanti della propria storia da ALL IN ad ALL OUT passando purtroppo per le vicende extra-ring che hanno offuscato un po’ il tutto. Ma CM Punk a parte, di cui se n’è ampiamente parlato e se ne parlerà ancora, bisogna concentrarsi sul PPV e su una card che nonostante il poco tempo presenta importanti incontri, anche se come ormai abitudine della AEW sono anche tanti, fra Zero Hour e Main Card sono ben 13. Ma andiamo a rivedere quanto è accaduto nel PPV. Io sono Umberto Migliaro e oltre ad augurarvi buona lettura non vedo l’ora di leggere le vostre opinioni nei commenti. I i ZERO HOUR i BATTLE ROYAL Over Budget Charity Battle Royale (13:18) Una battle royal normalissima giusto per introdurre il tutto e scaldare i fan all’arena. Molto nobile il motivo dietro alla battle royal con il vincitore ...