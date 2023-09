Addio al regista Giuliano Montaldo | morto a Roma a 93 anni

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ènella sua abitazione a, sceneggiatore e attore. Nato a Genova nel 1930, aveva 93ha firmato film di successo e ha lavorato con alcuni dei più grandi artisti della sua epoca. Si è spento con la moglie Vera Pescarolo accanto, la figlia Elisabetta e i suoi due nipoti Inti e Jana Carboni. La cerimonia funebre sarà privata. Appena 14enne,venne rastrellato dai nazifascisti in Liguria e deportato sul fronte a sud. Dopo essere riuscito a scappare, si unì alla Resistenza nel Gruppo di Azione Patriottica (Gap) della sua città. A 21esordì come attore in Achtung! Banditi! di Carlo Lizzani con Gina Lollobrigida, lavorò ad altre produzioni e trepiù tardi ...