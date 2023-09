Addio al regista di Sacco e Vanzetti Giuliano Montaldo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Proprio nei giorni in cui si celebra la 80esima mostra Biennale di Venezia, il cinema italiano piange la scomparsa di, uno degli ultimi registi ad affrontare la Resistenza dopo averla vissuta sulla sua pelle. Il dominio nazista durante la Seconda Guerra Mondiale venne affrontato nel suo primo lavoro della trilogia sul potere: 'Gott mit uns (1970)'. Seguito da '' (1971), sul tema del poter militare e poi da 'Giordano Bruno' (1973) su quello religioso. In quest'ultima pellicola recitò un monumentale Gian Maria Volonté nei panni del frate bruciato al rogo per eresia. Celebri alcune frasi diriguardo al grande attore che si era già confrontato con grandi registi come Sergio Leone, Francesco Rosi ed Elio Petri: "Posso dirvi che, vedendo Gian Maria Volonté, ...