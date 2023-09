Addio ad Ausilia Veneruso | la “signora del libro” di Capri

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Con Riccardo Esposito ha fatto nascere Le Edizioni La Conchiglia, dal 1989 punto di riferimento culturale sull’isola die per autori come Edwin Cerio, Erri De Luca, James Hillman, Raffaele Laa.da ieri non c’è più, è morta in una clinica napoletana in cui era ricoverata da tempo. Lascia un vuoto sull’isola e nel panorama culturale italiano difficile da colmare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.