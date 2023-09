Addio a Lorenzo Cagnoni | presidente dal 2016 di Italian Exhibition Group Spa

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ildel Veneto, Luca Zaia, esprime il proprio cordoglio per la morte, avvenuta ieri, didaldiSpa, società fieristica sorta dall’integrazione tra Rimini Fiera Spa e Fiera di Vicenza Spa. “A pochi giorni dal via di Vicenzaoro September – afferma zaia in una nota – è scomparsodi Ieg. A lui va riconosciuto il merito di aver dato un contributo fondamentale allo sviluppo del polo fieristico berico e soprattutto alla manifestazione Vicenzaoro, dedicata alla valorizzazione del settore orafo made in Veneto e made in Italy, che ha contribuito a far rientrare a pieno titolo tra gli eventi leader del settore a ...