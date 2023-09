Addio a Don Cleto | Parroco Emerito di Santa Teresa

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Pescara - È con grande tristezza che annunciato il decesso di donPanaccio, ildidi Spoltore, all'età di 77 anni. Il sacerdote, nato a Pianella nel 1946, è stato ordinato presbitero il 6 luglio 1985, in un momento della sua vita in cui aveva già trascorso quasi quarant'anni e aveva svolto il ruolo di maestro di scuola elementare. Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, ricorda doncome un individuo originale e libero, caratterizzato dalla maturità della sua età e dalla sua vasta esperienza di vita. Dopo aver servito comeper molti anni a Villanova di Cepagatti, don Panaccio ha dedicato quindici anni, dal 2002, alla comunità didi Spoltore, prima di ...

Dopo la visita in compagnia diPatriciello, che ne aveva richiesto la presenza, Meloni ha ... il cambio di narrazione coincide con l'annunciatodi Mario Sechi al ruolo di capo ufficio stampa ......'t Get Angry With Me . "Ironicamente, quella promozione ha fatto arrabbiare alcune persone, ... Chi pensava che quello sarebbe stato il loroai fan, si dovrà ancora una volta ricredere, perché ..."È unvissuto come un lutto", ha detto padre Ferdinando alla fine del suo discorso. Sulla ... la chiesa resterà aperta eJimmy Baldo, già responsabile della pastorale di Sacra Famiglia, Tre ...

Addio a don Valeriano Michelini Storico parroco della Quaderna ... il Resto del Carlino

Cronaca Pescara - 06/09/2023 07:46 - È con grande tristezza che annunciato il decesso di don Cleto Panaccio, il parroco emerito di Santa Teresa di Spoltore, all'età di 77 anni.Si è spento dopo un beve ricovero all’ospedale Sant’Orsola don Valeriano Michelini, 84 anni, per quasi 15 anni parroco a Santa Maria della Quaderna, frazione di Ozzano. Don Valeriano era nato alla ...