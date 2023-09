(Di mercoledì 6 settembre 2023) Daniele, ex difensore in Serie A e oggi opinionista tv, ha parlato deldi Stefano Pioli alla 'Bobo TV'. Ecco le sue dichiarazioni

L'ex attaccante di Roma,, Inter e Real Madrid alla Bobo Tv , su Twitch, si è espresso così sui bianconeri di Massimiliano Allegri, mostrandosi in accordo con il suo 'collega' Lelea ...Leleesprime il proprio pensiero su Juan Cuadrado e 'gioca' il derby tra Inter e: ecco cosa ha detto Lele, ha parlato così di Juan Cuadrado a "La Domenica Sportiva", soffermandosi poi sul derby di Milano. LE ...Tra gli ospiti anche Lele, come di consueto, che però ha un'idea completamente diversa da ...e Inter. I partenopei devono mettere a punto qualcosa nella rosa, sperando che Natan sia all'...

Adani: “Il Milan si è rilanciato nelle idee rinnovate dell’allenatore” Pianeta Milan

Lele Adani, ex difensore e opinionista Rai, è intervenuto alla BoboTV: "E' lecito che l'allenatore cambi, la prima cosa da fare è allenare la piazza e i calciatori, che è la cosa più dura. Il Napoli p ...L’ex difensore Lele Adani sottolinea come la squadra di Pioli non dipenda più solamente dalla catena di sinistra. Lele Adani alla BoboTv ha celebrato i miglioramenti del Milan e ha analizzato come Pio ...