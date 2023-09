Acqua volano di sviluppo | per Acea serve una rete di trasporto nazionale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Gli investimenti sulla modernizzazione delle reti idriche, le risorse dedicate al comparto del Pianodi resilienza, le regole per la gestione dell'nei diversi settori economici e le prospettive industriali e regolamentari. Questi alcuni temi al centro del convegno della serie “Roma Locomotiva d'Italia” intitolato “” organizzato dae da Il Tempo e che ha visto la presenza, tra gli altri, del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin; dell'amministratore delegato di, Fabrizio Palermo. “L'è stata nella storia un elemento fondamentale dellodi questo Paese – ha detto ...

... e con le due società, la Foce "Schenone" e MaRe, che faranno daorganizzativo per l'evento ... la rapida salita in barca con percorso con slalom indi 250 metri fino alla boa di virata più ......Campionati Italiani 3D di Polino due eccellenze ternane come AllFoods e EnerStreet oltre ad... tra Melasecche e Bandecchigli stracci: 'Resterai senza autobus' → Potrebbe anche ...Di questo e di altri aspetti della gestione dell'si parla oggi dalle 17 nel corso del convegno della serie 'Roma Locomotiva d'Italia' intitolato '=Sviluppo' che si tiene a Roma presso la ...

Acqua volano di sviluppo, per Acea serve una rete di trasporto ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Gli investimenti sulla modernizzazione delle reti idriche, le risorse dedicate al comparto del Piano nazionale di resilienza, le regole per la gestione dell’acqua nei diversi ...Gli investimenti sulla modernizzazione delle reti idriche, le risorse dedicate al comparto del Piano nazionale di resilienza, le regole per la ...