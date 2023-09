Acqua pubblica | la mozione dell’opposizione contro privatizzazione GRA

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri comunali Giovanna Megna, Angelo Moretti (Civico 22), Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Floriana Fioretti, Maria Letizia Varricchio (PD) Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano (Città Aperta) e Luigia Piccaluga (Centro Democratico), alla luce dell’importante riflessione avviata sul tema dell’in occasione del Forum di discussione del 17 dicembre scorso ed in dialogo con i comitati per l’della Campania, hanno presentato unaaffinché il Consiglio Comunale di Benevento impegni l’Amministrazione Comunale e il Sindaco a sollecitare la Regione Campania affinché provveda alla costituzione di una società a totale partecipazioneper la gestione della GRA “Grande adduzione primaria regionale”. La Giunta ...

... a margine dell'evento organizzato da Acea e il Tempo intitolato '= Sviluppo'. Paragone all'... della spinta al rinnovamento parco auto attraverso bandi a partecipazionee la sostituzione ...Da tempo come MoVimento 5 Stelle sosteniamo il grande impegno dei Comitati per l'della Campania. In virtù di questo impegno, insieme ad associazioni, sindacati e altri partiti ...L'ha anche invaso l'edificio di una bibliotecache è stata evacuata, ha spiegato il sindaco Ekrem Imamoglu sottolineando che la Turchia si deve preparare a questi eventi meteorologici ...

Acqua pubblica, la mozione dell'opposizione contro privatizzazione ... anteprima24.it

A prescindere dalle forme di gestione scelte all’interno dei singoli distretti idrici della Campania (pubbliche, private o miste) con questo atto d’indirizzo si vuole cedere al mercato la vendita ...e Luigia Piccaluga (Centro Democratico), alla luce della riflessione avviata sul tema acqua pubblica in occasione del Forum di discussione del 17 dicembre scorso, e in dialogo con i comitati per ...