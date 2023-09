Acqua | il M5S Sannio | “La gestione deve essere pubblica”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Laprovinciale dell’necessita di attenzione e consapevolezza da parte di tutti. Ricordiamo che la Corte dei Conti solo pochi mesi fa ha bocciato le delibere adottate dai 35 comuni sanniti che avevano maldestramente seguito le indicazioni del Coordinatore del Distretto Sannita dell’EIC, Pompilio Forgione”. Così in una nota il MoVimento 5 Stelle 2050 Benevento. “Così, il disegno di Mastella – aggiunge – e del presidente della Regione De Luca è stato solo rallentato, ma adesso è necessario richiamare l’attenzione delle Amministrazioni Comunali e di tutti su un ulteriore fondamentale aspetto. L’è un bene primario che abbiamo sempre difeso e il risultato del REFERENDUM del 2011,preservato e sostanzialmente attuato. Da tempo come MoVimento 5 ...

Da tempo come MoVimento 5 Stelle alle Agenzie Nazionali e Regionali competenti per i servizi gas, acqua, energia elettrica, rifiuti ed al Commissario alla Ricostruzione di intervenire con urgenza per annullare dall' 1/05 al 31/08

GESTIONE PROVINCIALE ACQUA, INTERVIENE IL M5S SANNITA TV Sette Benevento

Sulle questioni relative alla gestione della risorsa idrica interviene con una nota stampa il coordinamento provinciale del Movimento Cinque Stelle: “La gestione provinciale dell’acqua necessita di at ..."La semplice sospensione deliberata da Arera e dalle autorità nazionali competenti porterà a un aggravio dei bilanci familiari e delle imprese al termine di tale periodo – dichiarano i due consiglieri ...