Accadde oggi | 6 settembre | Leonidas | Hasek ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) 6 luglio:ed“La combinazione di capacità atletiche e tecniche che possedeva gli valsero i soprannomi di “uomo di gomma” e “diamante nero””, scrive Paolo Valenti nel volume ‘La storia siamo noi, i Mondiali raccontati dai protagonisti’. Si riferisce a, capocannoniere delle kermesse nel ’38 il quale era nato il 61913. In Francia non affrontò l’Italia nelle semifinali: infortunio o ‘turnover’ considerato che il Brasile si sentiva sicuro per la vittoria? Ancora non ne siamo certi…La Coppa del Mondo del 1990 è ricordata anche per l’ultima volta di alcune nazionali. Come la Cecoslovacchia, del quale faceva parte Ivan, capitano di quella rappresentativa.festeggia i sessant’anni: come Blas ...