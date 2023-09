(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e i capigruppo di maggioranza, hanno presentato in Campidoglio leper sottoscrivere l’abbonamento annuale Metrobus Roma, dedicate agli19 residenti sul territorio capitolino. Dal 7 settembre 2023 i cittadini romani di età inferiore ai 19 anni avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale Metrebus per il trasporto pubblico locale alla tariffa unica annuale di 50 euro. I ragazzi potranno accedere all’agevolazione tramite il sito www..roma.it nella sezione My, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni. Lo stanziamento complessivoto dalla, su proposta ...

Dalle 8 di giovedì mattina si potranno sottoscrivere gli. Due le modalità: chi ha già ... Chi invece non possiede la carta deve prima iscriversi al sito dell' e successivamente può ... Le scuole iniziano, molte famiglie hanno già comprato gli ai prezzi precedenti: chiediamo a di rimborsare interamente tutti coloro che possono rientrare in questa agevolazione. Per questi, attualmente gli costano tra i tra i 130 e i 150 euro per Isee sotto i 20mila euro, e 250 euro oltre i 20mila. 'E' una misura rivoluzionaria - ha sottolineato all'AGI ...

Abbonamenti Atac, la Giunta approva le agevolazioni per gli under 19: come fare richiesta Il Faro online

Non è previsto dunque alcun click day e tutti gli aventi diritto potranno accedere all'agevolazione per tutto il tempo che vorranno ...I cittadini romani di età inferiore ai 19 anni avranno la possibilità di acquistare l'abbonamento annuale alla tariffa unica di 50 euro.