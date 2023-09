A Taranto 56 nuovi autobus ibridi Mercedes “Citaro” per Kyma Mobilità

...Italiano 'The Story Of A Modern Drama' e da allora continua a esibirsi e a rilasciare i suoi...è nella line up del concertone del Primo Maggio Roma e a giugno si esibisce al Medimex a...... Ramadani nuovo protagonista del centrocampo Sport [ 06/09/2023 ]nel segno del gruppo. A ... classe 1991 ma con lo spirito del ragazzino che sogna giornalmenteobiettivi, che ha deciso di ...... quel calciatore che in estate ha preferito rimanere arinunciando ad altre offerte ... Mentre ierano gli under Heinz e Enrici sulla linea a tre della difesa insieme a Antonini e in mezzo ...

A Taranto i nuovi autobus ibridi di Kyma Mobilità Cronache Tarantine

Non è ancora chiara la ragione della sua presenza lungo la superstrada: probabilmente era alla ricerca di un passaggio Identificato il 25enne travolto ieri da un’auto sulla Taranto-Grottaglie; era un ...Sulla bontà del lavoro che il CJ sta facendo in questi giorni garantisce Luca Valentini, uno dei tanti volti nuovi arrivati a Taranto per far bene: “Contro Mola e Monopoli due amichevoli che ci hanno ...