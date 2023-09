A Santa Venera al Pozzo la ' Cura' del Coro lirico siciliano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Palermo, 6 set. (Adnkronos) - Tra le più accattivanti novità dell'edizione “aurea” del Festivaldei Teatri di Pietra promosso dalvi è l'inaugurazione del Teatro open air antistante le Terme romane dialin Aci Catena. Sito dalla forte eco mistica e spirituale, legato alla tradizione popolare della decapitazione della martire, si presenta come ricco di suggestioni, arte e storia in cui insistono un impianto termale di epoca romana, ambienti di origine greca trasformati in un'industria della ceramica in età imperiale romana, una chiesa cristiana (ancora oggi attiva) e un museo-Antiquarium. L'edizione 2023 del Festivaldei Teatri di Pietra, per la prima volta, inonderà di ...