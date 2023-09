A Friuli Doc con il treno storico del 1910

Leggi su udine20

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In occasione dell’edizione diDOC che si sta per aprire, la stazione di Udine riceverà un pezzo di storia dei trasporti del 900. Nella giornata di domenica alle ore 11.25, arriverà a Udine il “diDOC” una locomotiva a vapore serie 625 del, completamente restaurata da Fondazione Ferrovie dello Stato. Il, che ripartirà dalla stazione di Udine alle ore 18.35, è composto da 3 carrozze cosiddette “Centoporte”, realizzate a partire dal 1928, per un totale di 234 posti a sedere sui caratteristici sedili in legno e da due carrozze bagagliaio, che saranno eventualmente utilizzabili per il trasporto delle biciclette. A bordo delsarà presente il personale di PromoTurismo FVG, che distribuirà materiale informativo sul programma di...