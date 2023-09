6 settembre 2004 | Aurelio De Laurentiis acquista il Napoli VIDEO

... Lorenzo Ronci , campione mondiale di pattinaggio inline, Carlotta Villa , pluricampionessa ... Sports Awards, 102023, parco degli Olivetani, Riccione. Ingresso libero al pubblico dalle ...... rimanendovi dal 1981 al 2005, mentre dal 2003 alaveva assunto anche l'amministrazione ... fino alla morte, sopravvenuta nella tarda serata di domenica 32023. "Battagliero e coraggioso" ...... ad Andriy Shevchenko, Pallone d'Oro nel. Da Carlos Sainz, pilota della Ferrari, a Gareth Bale,... È un vero e proprio 'All Star Match' quello che andrà in scena mercoledì 27al Marco ...

Denise Pipitone è scomparsa 19 anni fa il 1° settembre 2004: la toccante lettera della cognata Brigitte Virgilio Notizie

Un appuntamento all’insegna dello sport. Torna la Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua, la manifestazione sportiva per eccellenza di Parma, corsa-evento a misura di tutti, che quest’anno festeggia ...E' morto stamani, mercoledì 6 settembre, Alberto Pacifici, classe 1936, fondatore e presidente di Meccanotecnica Umbra spa, azienda di Campello sul Clitunno - che ne dà noizia in una sua nota - oggi t ...