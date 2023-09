Si deciderà tutto in 14, chi sarà il campione del mondo Costruttori e quale l'equipaggio iridato del campionato WEC. Seidelper (ri)cominciare , ovvero, ripartire dopo la gara corsa a luglio a Monza. Superato il, gran finale con la 8del Bahrain. Ferrari ha il dovere di provare una missione al ......Wang Noodles - Ristorante Mandela - Pizzeria Paciotti - Wang Noodles - Zin Zan - Il Giardino -... Programma - Dalle16, apertura espositori - artigiani - Dalle17.30 alle 22.15, selezioni ...Il prossimo weekend riparte il mondiale Endurance, sulla pista del, in Giappone, in casa della Toyota. Una "6" che arriva quasi due mesi la gara di Monza , vinta dal costruttore giap. Il campionato è ancora aperto, con la squadra nipponica che guida le ...

6 Ore Fuji, Ferrari sfida i pronostici: "Un solo risultato possibile per il titolo" Autosprint.it

La corsa nel mondiale resta aperta, sebbene i punti da recuperare in due gare alla Toyota siano molti. In Ferrari si vola verso il Fuji determinati a tenere aperta la sfida fino in Bahrain ...Varese, 5 settembre 2023. Al termine della lunga pausa estiva osservata dagli impegni iridati, il ritorno del Mondiale Endurance segna il rientro in azione di Alessio Rovera al volante della Ferrari 4 ...