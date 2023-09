110%? Le vere truffe sono sul bonus facciata

(Di mercoledì 6 settembre 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali! Vi aspetto questa sera alle 20:30 su Rete4 con Stasera Italia. 00:30 Carmelo Caruso e le sue paginate sulla tv, da far morire dal ridere obiettivamente, sul Foglio. 01:45 Il video della strage di Brandizzo che parla chiaro, ma per Landini è colpa della politica: roba da matti! 03:50 Oggi la Verità apre sullo scooppone di Mario Giordano e sulle minacce degli eco-teppisti: ti vedremo Mario questa sera perché sei il numero uno! 05:08 Toc toc: ieri la Verità consigliava di non vedere Quarta Repubblica ma Presa diretta. 08:03 Super, l’intervista di Gualtieri sul Corriere. 12:00 I guadagni del generale Vannacci sul libro della discordia. 13:00 Non ci posso credere: oggi Gramellini diventa allenatore della nazionale di pallavolo e dice che mettere Paola Egonu in panchina è stato uno scandalo: e basta, dice, con questa idea del gioco di ...

Zuppa di Porro 6 settembre 2023

