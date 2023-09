Zverev fa fuori Sinner in 5 set | gli Us Open ai quarti senza italiani

(Di martedì 5 settembre 2023) Ailo avrebbe aspettato Carlos Alcaraz, mentre già erano pronti pezzi su pezzi sulla grande sfida del tennis moderno. E invece aidegli Uscontro lo spagnolo ci va Sashaviene eliminato dal tedesco agli ottavi, dopo 5 set e 4 ore e mezza di gioco. Una maratona cominciata nella notte italiana e terminata ben oltre l’alba. 4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 3-6, il risultato finale, conrimasto incastrato nell’alternanza dei set. Perso un primo lunghissimo set, caldo e umidità hanno pesato: già nel secondo chiama il fisioterapista, al terzo – quasi sul punto del ritiro – resta in campo e porta a casa il quarto.ha giocato un quinto set di altissimo livello, alzando velocità e percentuali al servizio nei momenti importanti, meritando i ...

Intorno alle 20:30, mentre il pilota si trovavadall' hotel con indosso una maglia della ... Si tratta di un Richard Millie modello "A lexander" realizzato in onore del campione tedesco di ...... se consideriamo che a gennaio era addiritturadai primi 130 al mondo. Ma era arduo ... Che, dopo aver sofferto con il veterano Wawrinka, avrà a che fare con un Alexandertornato ai livelli ......Sainz Ieri la mano lesta dei rapinatori si è avventata sul Richard Mille modello Alexander... La situazione ècontrollo . Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi ...

US Open, Sinner battuto da Zverev 4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 3-6 in diretta ... Fanpage.it

Agenzia L'azzurro punta a entrare tra i migliori otto a New York – Due anni dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritrovano, uno contro l’altro, sul cemento degli Us Open per… Leggi ...Un'altra prima volta, per Matteo, che dopo il successo con Cameron Norrie confessava di aver visto solo da fuori lo stadio più grande del mondo ... su Alcaraz" ha detto Arnaldi. Sinner contro Zverev, ...