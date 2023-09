Zverev fa cacciare tifoso nazista durante la partita | ecco cosa è successo

Come dimostrano le immagini di SuperTennis Tv , appenaha sentito quell'espressione - risalente all'Ottocento ma associata alla Germania nazista - ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. "Ha ...Un tifoso inneggia ad Adolf Hitler nel match tra Jannik Sinner e Alexall'US Open e il tennista tedesco lo fa. Durante il quinto game del quarto set, nella sfida per gli ottavi di finale del singolare maschile, il tennista nativo di Amburgo ha fermato il ...Ad udire e segnalare l'accaduto è stato proprio il giocatore e concittadino del tifoso incriminato,: stava servendo nel quarto set degli ottavi contro Sinner, quando si è rivolto all'arbitro ...

Dopo aver rincuorato e applaudito a lungo il suo avversario disperato nel momento dell'uscita dal campo, Zverev (che prima aveva fatto cacciare un tifoso per una frase infelice) si è lasciato andare ...2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è uscito di scena agli ottavi di finale dal singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in ceme ...