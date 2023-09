Zverev blocca la partita con Sinner e fa cacciare uno spettatore nazista dallo stadio VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 settembre 2023) “Deutschland über alles!”, grida unomentre Alexanderè pronto a battere, mentre è sul 2-2 al quarto set contro, agli Us Open. Il tennista tedesco si ferma. L’arbitro ammonisce il pubblico: non parlare durante il gioco. Manon ci sta: “No, no, non è per quello – dice al giudice di sedia – quell’uomo ha appena urlato la frase di Hitler più famosa al mondo. È inaccettabile“. D’altronde, come insegnano i calciatori, non sono cose ammissibili e un evento sportivo non può andare avanti mentre c’è gente che dice certe cose… L’arbitro quindi si volta, identifica il tifoso, e lo fa: espulso dall’Arthur Ashe, accompagnato fuori dai membri della sicurezza mentre il pubblico lo fischia. At least they got the dirty-mouth kicked out! Well done all you finger pointers, ...