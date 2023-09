Ziliani shock | “Meloni cacci Gravina | l’Italia si vergogna di lui”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 5 settembre 2023) Il giornalista Paolopunta il dito contro il presidente della FIGC, Gabriele, reo di aver rovinato il calcio italiano. Polemiche in corso nel mondo del calcio italiano. L’ex calciatore Paoloha duramente attaccato su Twitter il presidente della FIGC, Gabriele: “Adesso basta! Visto che il ministro dello sport Abodi e il presidente del Coni Malagò sono degli inetti e tacciono di fronte a ogni mostruosità compiuta dalla FJGC, ci deve pensare il governo. Per favore Giorgiatolga di mezzo il presidente della FIGC. Sta trasformando il calcio italiano in un calcio miserabile e straccione, moralmente e economicamente.sidi lui”. Parole forti quelle di, che chiede ...