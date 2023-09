Zielona Granica – Il Confine Verde | la recensione del film di Agnieszka Holland

(Di martedì 5 settembre 2023) Il– Il, del 2023 Regia:. Cast: Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz W?osok. Genere: Drammatico. Durata: 147 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima al Festival di Venezia. Trama: Nel 2021, la Bielorussia attira un gran numero di profughi con la falsa promessa di consentire loro un facile accesso all’UE. L’obiettivo, in realtà, è suscitare una crisi con l’Europa: la Polonia erige un muro, e il sogno si tramuta in un incubo… Dopo essersi immersa nell’oscurità della Germania nazista con Europa, Europa (1990), aver esplorato le vite degli artisti maledetti dell’Ottocento con Poeti dall’inferno (1995), e aver ripercorso, con il suo Charlatan (2020), la parabola del fantomatico ...

Settima giornata dell'80ª edizione della kermesse. In Concorso Enea di Pietro Castellitto, anche interprete al fianco di Benedetta Porcaroli e del padre Sergio, e(Il confine verde) di Agnieszka Holland. Tra i Fuori Concorso: Hit Man di Richard Linklater e Ryuichi Sakamoto: Opus di Neo Sora. Debutto a Orizzonti Extra per Day of the Fight di Jack ...Ha usato toni apocalittici la 74enne regista polacca Agnieszka Holland durante la presentazione di "(Il confine verde)", in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, "un film ...

Agnieszka Holland e il dramma dei migranti ne 'Il confine verde', Sergio Castellito e il suo 'Enea', l'omaggio a Sakamoto e, sottotraccia, Polanski ..."Un film che sfida i politici dando voce a chi voce non ce l'ha". Con The Green Border (Zielona Granica) la regista polacca Agnieszka Holland porta in concorso a Venezia 80 il dramma umanitario dei mi ...