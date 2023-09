Zielinski | scoppia il caso | rischio di non rinnovare

Leggi su dailynews24

(Di martedì 5 settembre 2023) Piotrrischia di nonil proprio contratto con il Napoli, con i partenopei che potrebbero lasciarlo partire Il Napoli rischia di perdere a zero Piotr, con un rinnovo che per il momento non sembra ancora in cantiere. Il calciatore polacco è rimasto ed è voluto rimanere, ma sembra possa non accettare la L'articolo