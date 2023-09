Basta vedere come si è concluso l'affare Gabri Veiga:hanno pagato la clausola di 40 milioni al Celta Vigo. All'ultimo rialzo del Napoli per il cartellino di, i sauditi hanno pensato ...Come quelli di Osimhen e di. Il manager Mamuka Jugeli è stato a Napoli due settimane ma ...4 milioni a stagione fino al 2027, ma i colloqui con De Laurentiissono decollati. Troppa ...... esultanza Piotrcon Kvaratskheliaha sì rifiutato l'Arabia Saudita maresterà a Napoli a ogni costo. Tant'è vero che - giustamente dal suo punto di vista -ha firmato ...

Gazzetta - Zielinski non rinnova (ancora) e c'è l'ombra della Lazio a gennaio Tutto Napoli

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Zielinski non rinnova ancora: manca accordo con l'agente sulle commissioni. L'edizione odierna del quotidiano, ha svelato il ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui retroscena che hanno portato il dietrofront di Piotr Zielinski all'Arabia.