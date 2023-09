Zielinski – Incontro per il rinnovo non ancora in agenda

Come quelli di Osimhen e di. Il manager Mamuka Jugeli è stato a Napoli due settimane ma ... E così mister Mamuka ha incontrato Maurizio Micheli, l'uomo del mercato: undi certo non ......- 2 Alla mezz'ora di gioco del primo tempo è la Lazio a sbloccare l'con il gol di Luis Alberto di tacco. Poi, l'immediato pareggio del Napoli con un tiro da fuori area, deviato, di......NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka,; ... Per guardare l'basterà essere in possesso di un abbonamento e dell'applicazione ufficiale, ...

Napoli, Zielinski verso il rinnovo: domenica l'incontro decisivo Sky Sport

Il Napoli sembra avere in pugno il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia che rinnoverà il proprio contratto con i partenopei quasi sicuramente Gli azzurri ...La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto della situazione sui rinnovi di contratto. Questo quanto evidenziato: ...