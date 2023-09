Yuri Romanò | “Sappiamo di poter contare su di tutti”

(Di martedì 5 settembre 2023) Una gara senza storia consegna all’Italia la quarta vittoria in altrettanti match disputati nella fase a gironi degli Europei maschili di pallavolo. La selezione Azzurra infatti ieri si è imposta sulla Svizzera per 3-0 (25-19, 25-23, 25-15), un successo che certifica una volta di più l’ottimo lavoro di squadra fin qui svolto. Al termine della sfida l’opposto azzurro, tra l’altro miglior realizzatore del match con 15 punti all’attivo, è intervenuto ai microfoni della federazione. Queste alcune delle sue dichiarazioni.: “Siamo stati un po’ macchinosi e si poteva fare meglio ma siamo soddisfatti del risultato” Italvolley maschile vincente contro la Serbia. Crediti foto: De Sanctis-Galbiati-Benda/FIPAVQueste dunque le parole dell’opposto ai microfoni della federazione con un occhio anche sul ...

Dichiarazioni nel post partita: 'E' stata una buona partita, l'obiettivo era vincere 3 - 0 e quindi bene. In alcuni tratti di gioco siamo stati un pò macchinosi, si poteva fare meglio ma ...... dopo aver lasciato fuori alcuni veterani come Ivan Zaytsev , Fefé ha fatto emergere il talento di alcuni nuovi innesti, Alessandro Michieletto esu tutti. Tra le donne, il ct ha puntato ...Ancheha commentato il successo: 'L'obiettivo era vincere 3 - 0 e quindi bene. In alcuni tratti di gioco siamo stati un pò macchinosi, si poteva fare meglio ma siamo soddisfatti del ...