Yellowstone | Kevin Costner vuole far causa a Paramount per il mancato ritorno nella Stagione 5

(Di martedì 5 settembre 2023) L'attore sarebbe dovuto tornareseconda parte della quintae adesso chiede di ricevere 12 milioni di dollari. Dopo il suo allontanamento daha parlato per la prima volta della vicenda che lo ha visto coinvolto con i vertici della serie+ e adesso chiede di essere pagato per gli episodi a cui avrebbe dovuto prendere parte. Secondo la rivista People, la 68enne star di, vincitrice del Golden Globe, ha detto che potrebbe portare lo show in tribunale per risolvere le loro divergenze.ha dichiarato di essere in credito di 12 milioni di dollari per la seconda parte della quinta, non ancora girata, dopo che laha "abbandonato" le ...

Dopo il suo allontanamento daCostner ha parlato per la prima volta della vicenda che lo ha visto coinvolto con i vertici della serie Paramount+ e adesso chiede di essere pagato per gli episodi a cui avrebbe ...Costner ha rifiutato ben 24 milioni di dollari per5 e per le stagioni successive; la scelta può sembrare incomprensibile, eppure, considerando il suo salario presente passato , ...Leggi AncheCostner furioso con un vicino di casa, avrebbe avuto una relazione con la sua ex ... a sei mesi dall'ultimatum dato al marito di lasciare il set di '', la popolare serie ...

Yellowstone, Kevin Costner sulla sua uscita: Problemi di soldi e creativi ComingSoon.it

Not all the characters roaming Yellowstone ranch are given their dues, but on the Yellowstone subreddit, fans are adamant that this character is a quiet legend.Yellowstone has been blasted as ‘delusional and deplorable’ by Native American actress Lily Gladstone. The Killers of the Flower Moon star, 37, called out the Paramount Plus drama’s presentation of ...