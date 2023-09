WWE | Un’anima per un’anima | Jey Uso a Raw… qualcuno dovrà andare a Smackdown! L’annuncio

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 5 settembre 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw, nel backstage Jey Uso, nuovo acquisto dello show rosso, è stato intercettato da Adam Pearce. Il WWE Official ha annunciato, senza svelare ulteriori dettagli, che per assicurarsi l’ex Bloodline ci sarà un altro wrestler che farà il percorso inverso, passando dallo show rosso a Smackdown. Nonostante il segmento di Payback, quest’ultimo non dovrebbe essere Cody Rhodes, annunciato per il prossimo episodio di Raw, ma un ipotesi potrebbe essere Kevin Owens, che non è apparso ieri notte a differenza di Sami Zayn. Vi terremo aggiornati in merito nelle prossime ore, per capire chi tornerà sulla FOX e lascerà lo show di USA Network. Adam Pearce announces that somebody will be traded to SmackDown for Jey Uso being traded to RAW I think we all know who…#WWERAW pic.twitter.com/KerU708hvx— Wrestle Ops (@WrestleOps) September 5, 2023