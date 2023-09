WWE | Super match a Smackdown e Raw | prendono corpo le card dei prossimi show

(Di martedì 5 settembre 2023) La WWE ha reso noto due incontri davvero importanti per iepisodi die Raw. In ordine cronologico, mentre il fratello Jey debuttava a Raw, è stato annunciato che Jimmy Uso sfiderà AJ Styles nel prossimo episodio delloblu. Si tratta del secondoannunciato per lo, dopo Charlotte & Shotzi vs Bayley & Iyo Sky. Don't miss an all-new episode of #this Friday! 8e/7c on @FOXTV pic.twitter.com/njMAuTFWVi— WWE on FOX (@WWEonFOX) September 5, 2023 Per quanto riguarda il prossimo lunedì, invece, Rhea Ripley dovrà difendere il suo titolo come annunciato dalla sfidante, uscita sconfitta da Payback, ovvero Raquel Rodriguez. Il WWE World Women’s Title sarà dunque in palio con una novità: Dominik Mysterio sarà infatti bandito da bordo ...

